Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

У Костянтинівці кількість жертв російського удару зросла до 14

9 сер 2024, 18:50
999

У Костянтинівці на Донеччині наразі відомо вже про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок російського обстрілу.


.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне, — наголосив генпрокурор України Андрій Костін.

Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російська армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, сталося влучання у місцевий супермаркет.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів