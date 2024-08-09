У Костянтинівці кількість жертв російського удару зросла до 14

Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n198139-u-kostyantynivci-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-zrosla-do-14.html

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У Костянтинівці на Донеччині наразі відомо вже про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок російського обстрілу.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне, — наголосив генпрокурор України Андрій Костін.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російська армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, сталося влучання у місцевий супермаркет.