Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n198132-udar-po-kostyantynivci-rizko-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-poranenyh.html

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Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу Костянтинівки.

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Десять осіб загинули, а ще 35 дістали поранення. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, понад 10 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м. На місці працюють оперативні служби. Про це повідомило МВС України.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що росіяни вдарили по місту ракетою Х-38.

Цинічним обстрілом гіпермаркету було пошкоджене й відділення «Нової пошти», яке знаходилося у цій будівлі. В прес-службі компанії поінформували, що влучання сталося у вантажне відділення. Серед співробітників ніхто не загинув, але один працівник отримав контузію.

Попередньо відомо, що частина посилок вціліла. Оціночну вартість знищеного вантажу клієнтам обіцяють компенсувати в повному обсязі.

росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей, — так відреагував у Facebook на обстріл Костянтинівки президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 9 серпня російська армія вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів, які велися зі ствольної артилерії, було влучання у супермаркет. Спершу було відомо про двох загиблих та 17 поранених.

Місцевих Телеграм-канали інформували про влучання в «Екомаркет», де постійно перебуває багато людей.