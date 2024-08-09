У Костянтинівці призупинили рятувальну операцію на місці російського удару

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Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: ДСНС
У Костянтинівці призупинили рятувальну операцію на місці російського ударуhttps://racurs.ua/ua/n198142-u-kostyantynivci-pryzupynyly-ryatuvalnu-operaciu-na-misci-rosiyskogo-udaru.htmlРакурс
У Костянтинівці на Донеччині через безпекову складову тимчасово призупинили рятувально-пошукову операцію на місці російського удару.
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Станом на 19.00 відомо про 14 загиблих та 43 поранених. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що серед загиблих, ймовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені і точно це встановить тільки експертиза.
Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані — її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області.
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