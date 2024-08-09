У Костянтинівці призупинили рятувальну операцію на місці російського удару

Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198142-u-kostyantynivci-pryzupynyly-ryatuvalnu-operaciu-na-misci-rosiyskogo-udaru.html

Ракурс

У Костянтинівці на Донеччині через безпекову складову тимчасово призупинили рятувально-пошукову операцію на місці російського удару.

.

Станом на 19.00 відомо про 14 загиблих та 43 поранених. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що серед загиблих, ймовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені і точно це встановить тільки експертиза.

Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані — її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області.