У липні в Україні загинуло найбільше цивільних за останні майже два роки, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198144-lypen-stav-misyacem-z-naybilshou-kilkistu-zagyblyh-v-ukrayini-za-mayje-dva-roky-oon.html

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У липні 2024 року в Україні щонайменше 219 цивільних осіб загинули і 1 тис. 18 отримали поранення, що зробило його місяцем з найбільшою кількістю загиблих цивільних осіб з жовтня 2022 року.

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Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,

Зокрема в ООН зазначають, що: