США передают Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов

HIMARS ВСУ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n198145-ssha-peredaut-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi-na-125-mln-dollarov.html

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Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні для задоволення критичних потреб в безпеці та обороні.

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Цей пакет стане 63-м, наданим за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомила прес-служба Міноборони США.

Пакет має оціночну вартість у 125 млн дол. США і включає:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

РЛС багатоцільового призначення;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

військові автомобілі HMMWV;

боєприпаси для стрілецької зброї;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.