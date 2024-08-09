США передают Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов

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HIMARS ВСУ, фото: Генштаб ВСУ
США передают Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларовhttps://racurs.ua/n198145-ssha-peredaut-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi-na-125-mln-dollarov.htmlРакурс
Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні для задоволення критичних потреб в безпеці та обороні.
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Цей пакет стане 63-м, наданим за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомила прес-служба Міноборони США.
Пакет має оціночну вартість у 125 млн дол. США і включає:
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- РЛС багатоцільового призначення;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими силами і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, — наголошують у відомстві.
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