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Ракурс
HIMARS ЗСУ, фото: Генштаб ЗСУ

США передають Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн доларів

9 сер 2024, 21:35
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Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні для задоволення критичних потреб в безпеці та обороні.


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Цей пакет стане 63-м, наданим за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомила прес-служба Міноборони США.

Пакет має оціночну вартість у 125 млн дол. США і включає:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • РЛС багатоцільового призначення;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • військові автомобілі HMMWV;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими силами і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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