В россии заявили об исчезновении света в городе, где расположена Курская АЭС

Курская АЭС, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198147-v-rossii-zayavili-ob-ischeznovenii-sveta-v-gorode-gde-raspolojena-kurskaya-aes.html

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Губернатор Курської області рф Олексій Смірнов у своєму Telegram-каналі заявив, що місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, та кілька сусідніх районів Курської області залишилися без електроенергії сьогодні, 9 серпня, ввечері через нібито атаку дрона на трансформаторну підстанцію.

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Внаслідок падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа, — заявив чиновник.

Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Октябрського, Великосолдатського, Обоянського, Бєловського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами, — додав він.

У соцмережах з’явилося фото та відео сильної пожежі в Октябрському районі.