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Ракурс
Курская АЭС, фото: «Википедия»

В россии заявили об исчезновении света в городе, где расположена Курская АЭС

9 авг 2024, 21:53
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Губернатор Курської області рф Олексій Смірнов у своєму Telegram-каналі заявив, що місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, та кілька сусідніх районів Курської області залишилися без електроенергії сьогодні, 9 серпня, ввечері через нібито атаку дрона на трансформаторну підстанцію.


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Внаслідок падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа, — заявив чиновник.

Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Октябрського, Великосолдатського, Обоянського, Бєловського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами, — додав він.

У соцмережах з’явилося фото та відео сильної пожежі в Октябрському районі.

Источник: Ракурс


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