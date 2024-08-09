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Ракурс
Курська АЕС, фото: «Вікіпедія»

У росії заявили про зникнення світла у місті, де розташована Курська АЕС

9 сер 2024, 21:53
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Губернатор Курської області рф Олексій Смірнов у своєму Telegram-каналі заявив, що місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, та кілька сусідніх районів Курської області залишилися без електроенергії сьогодні, 9 серпня, ввечері через нібито атаку дрона на трансформаторну підстанцію.


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Внаслідок падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа, — заявив чиновник.

Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Октябрського, Великосолдатського, Обоянського, Бєловського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами, — додав він.

У соцмережах з’явилося фото та відео сильної пожежі в Октябрському районі.

Джерело: Ракурс


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