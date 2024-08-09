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Россияне впервые применили для ударов по Сумщине планирующие боеприпасы, фото: Google Maps
Рашисты применили новый тип авиабомб для ударов по Сумщине — ОВАhttps://racurs.ua/n198148-rashisty-primenili-novyy-tip-aviabomb-dlya-udarov-po-sumschine-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 серпня, вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби, котрі відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Він зазначив, що ворог сьогодні здійснив загалом 24 пуски КАБів по Сумщині.
Але ми відмічаємо зміну боєприпасів, — наголосив Артюх — Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше. Сьогодні таких 11 керованих бомб вдарили по Сумщині.
За словами Артюха, способи протидії цим бомбам такі ж, як і у випадку КАБів:
- передусім потрібно збивати літаки-носії — це головний спосіб;
- ще один спосіб — застосування засобів радіоелектронної боротьби.
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