Уничтожение российского катера, скриншот видео

https://racurs.ua/n198156-ukrainskiy-morskoy-dron-unichtojil-rossiyskogo-tunca-v-krymu-video.html

Ракурс

Українські військові зі спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів — швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц».

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Подія сталася в ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму, повідомляє прес-служба ГУР.

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 рашисти використовували в окупованому Криму для патрулювання акваторії та логістики.

У наголосили, що це вже не перший впольований біля берегів півострова «Тунєц» — два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.