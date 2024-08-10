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Уничтожение российского катера, скриншот видео

Украинский морской дрон уничтожил российского «Тунца» в Крыму (ВИДЕО)

10 авг 2024, 11:39
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Українські військові зі спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів — швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц».


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Подія сталася в ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму, повідомляє прес-служба ГУР.

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 рашисти використовували в окупованому Криму для патрулювання акваторії та логістики.

У наголосили, що це вже не перший впольований біля берегів півострова «Тунєц» — два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.

Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден держави-агресора росії, 9 з них ― знищені, — додали у ГУР.

Источник: Ракурс


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