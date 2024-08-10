Нехватка коллаборантов не позволяет рашистам полноценно запустить «госструктуры» на ВОТ

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Рашисты столкнулись с нехваткой коллаборантов
Нехватка коллаборантов не позволяет рашистам полноценно запустить «госструктуры» на ВОТhttps://racurs.ua/n198162-nehvatka-kollaborantov-ne-pozvolyaet-rashistam-polnocenno-zapustit-gosstruktury-na-vot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур.
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Причиною є дефіцит колаборантів. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Через окупацію більшість населення залишило ТОТ, а велика частина відмовляється від співпраці з ворогом, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за таких умов росіянам доводиться брати на службу низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність:
- проте навіть у такому випадку необхідної кількості працівників немає. Тож окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з рф гастролерів;
- щоб набрати людей росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів — зокрема, для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта. Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається.
У ЦНС закликають саботувати російські ініціативи та не співпрацювати з ворогом, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.
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