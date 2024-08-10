Нестача колаборантів не дозволяє рашистам повноцінно запустити «держструктури» на ТОТ

Рашисти зіткнулися з нестачею колаборантів

https://racurs.ua/ua/n198162-nestacha-kolaborantiv-ne-dozvolyaie-rashystam-povnocinno-zapustyty-derjstruktury-na-tot.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур.

.

Причиною є дефіцит колаборантів. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Через окупацію більшість населення залишило ТОТ, а велика частина відмовляється від співпраці з ворогом, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за таких умов росіянам доводиться брати на службу низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність:

проте навіть у такому випадку необхідної кількості працівників немає. Тож окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з рф гастролерів;

щоб набрати людей росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів — зокрема, для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта. Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається.

У ЦНС закликають саботувати російські ініціативи та не співпрацювати з ворогом, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.