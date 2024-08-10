Нестача колаборантів не дозволяє рашистам повноцінно запустити «держструктури» на ТОТ

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти зіткнулися з нестачею колаборантів
Нестача колаборантів не дозволяє рашистам повноцінно запустити «держструктури» на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n198162-nestacha-kolaborantiv-ne-dozvolyaie-rashystam-povnocinno-zapustyty-derjstruktury-na-tot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур.
.
Причиною є дефіцит колаборантів. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Через окупацію більшість населення залишило ТОТ, а велика частина відмовляється від співпраці з ворогом, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за таких умов росіянам доводиться брати на службу низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність:
- проте навіть у такому випадку необхідної кількості працівників немає. Тож окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з рф гастролерів;
- щоб набрати людей росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів — зокрема, для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта. Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається.
У ЦНС закликають саботувати російські ініціативи та не співпрацювати з ворогом, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...