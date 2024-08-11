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Ракурс
Бойцы 68 бригады показали невероятные кадры эвакуации под обстрелами

Бойцы 68 бригады показали невероятные кадры эвакуации под обстрелами (ВИДЕО)

11 авг 2024, 11:42
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Військові 68 ОЄБр показали неймовірні кадри евакуації воїнів під обстрілами.


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На відео бійці за лічені секунди викинули з бронемашини MaxxPro все зайве та допомогли побратимам застрибнути всередину.

Під час виїзду у машину влетіли два ворожих FPV-дрони, але бронетранспортер врятував військовослужбовців.

Один з бійців прокоментував відео: у цю ББМ було непряме влучання артилерії. Усі залишились всі живі, але в інший MaxxPro влучив FPV-дрон, одному бійцю ампутували ноги.

Источник: Ракурс


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