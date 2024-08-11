Бойцы 68 бригады показали невероятные кадры эвакуации под обстрелами

https://racurs.ua/n198187-boycy-68-brigady-pokazali-neveroyatnye-kadry-evakuacii-pod-obstrelami-video.html

Ракурс

Військові 68 ОЄБр показали неймовірні кадри евакуації воїнів під обстрілами.

.

На відео бійці за лічені секунди викинули з бронемашини MaxxPro все зайве та допомогли побратимам застрибнути всередину.

Під час виїзду у машину влетіли два ворожих FPV-дрони, але бронетранспортер врятував військовослужбовців.

Один з бійців прокоментував відео: у цю ББМ було непряме влучання артилерії. Усі залишились всі живі, але в інший MaxxPro влучив FPV-дрон, одному бійцю ампутували ноги.