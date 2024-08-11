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Бойцы 68 бригады показали невероятные кадры эвакуации под обстрелами
Бойцы 68 бригады показали невероятные кадры эвакуации под обстрелами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198187-boycy-68-brigady-pokazali-neveroyatnye-kadry-evakuacii-pod-obstrelami-video.htmlРакурс
Військові 68 ОЄБр показали неймовірні кадри евакуації воїнів під обстрілами.
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На відео бійці за лічені секунди викинули з бронемашини MaxxPro все зайве та допомогли побратимам застрибнути всередину.
Під час виїзду у машину влетіли два ворожих FPV-дрони, але бронетранспортер врятував військовослужбовців.
Один з бійців прокоментував відео: у цю ББМ було непряме влучання артилерії. Усі залишились всі живі, але в інший MaxxPro влучив FPV-дрон, одному бійцю ампутували ноги.
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