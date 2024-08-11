Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці 68 бригади показали неймовірні кадри евакуації під обстрілами

Бійці 68 бригади показали неймовірні кадри евакуації під обстрілами (ВІДЕО)

11 сер 2024, 11:42
999

Військові 68 ОЄБр показали неймовірні кадри евакуації воїнів під обстрілами.


.

На відео бійці за лічені секунди викинули з бронемашини MaxxPro все зайве та допомогли побратимам застрибнути всередину.

Під час виїзду у машину влетіли два ворожих FPV-дрони, але бронетранспортер врятував військовослужбовців.

Один з бійців прокоментував відео: у цю ББМ було непряме влучання артилерії. Усі залишились всі живі, але в інший MaxxPro влучив FPV-дрон, одному бійцю ампутували ноги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів