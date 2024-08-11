Оккупанты ударили баллистикой по инфраструктуре Сумщины. Фото:

https://racurs.ua/n198205-okkupanty-udarili-ballistikoy-po-infrastrukture-sumschiny.html

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Сумська область у неділю, 11 серпня, була під російськими ракетним обстрілом.

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Сьогодні ввечері окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Повітряні сили сьогодні ввечері оголошували в Києві та низці областей повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. В Одесі та Сумах лунали вибухи.

Тим часом президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що українські військові фіксують усі місця, звідки походять пуски балістики.

Буде справедливо, якщо місця запуску таких ракет буде знищено. Як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі життів, — наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня московські нацисти атакували Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф. У Київській області внаслідок ракетної атаки загинули чоловік та дитина, ще троє осіб дістали поранення.