Возможные причины пожара на ЗАЭС назвал «Энергоатом»https://racurs.ua/n198210-vozmojnye-prichiny-pojara-na-zaes-nazval-energoatom.htmlРакурс
На території Запорізької атомної електростанції вчора, 11 серпня, о 20.00 сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.
В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання, повідомляє прес-служба «Енергоатому».
В енергокомпанії зауважили, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.
Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано, — наголошують в «Енергоатомі». — Вірогідна причина — недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками.
Зазначається, що градирня номер один розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції.
В «Енергоатомі» наголошують, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції:
- в машзалах станції вони розмістили військові автівки;
- градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.
Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії, — наголошують в «Енергоатомі».