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Ракурс
На ЗАЕС 11 серпня спалахнула пожежа, скріншот відео

Можливі причини пожежі на ЗАЕС назвав «Енергоатом»

12 сер 2024, 09:26
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На території Запорізької атомної електростанції вчора, 11 серпня, о 20.00 сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.


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В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

В енергокомпанії зауважили, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано, — наголошують в «Енергоатомі». — Вірогідна причина — недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками.

Зазначається, що градирня номер один розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції.

В «Енергоатомі» наголошують, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції:

  • в машзалах станції вони розмістили військові автівки;
  • градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії, — наголошують в «Енергоатомі».

Джерело: Ракурс


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