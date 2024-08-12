Можливі причини пожежі на ЗАЕС назвав «Енергоатом»

На ЗАЕС 11 серпня спалахнула пожежа, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198210-mojlyvi-prychyny-pojeji-na-zaes-nazvav-energoatom.html

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На території Запорізької атомної електростанції вчора, 11 серпня, о 20.00 сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.

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В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

В енергокомпанії зауважили, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано, — наголошують в «Енергоатомі». — Вірогідна причина — недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками.

Зазначається, що градирня номер один розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції.

В «Енергоатомі» наголошують, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції:

в машзалах станції вони розмістили військові автівки;

градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.