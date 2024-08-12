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Ракурс
На окупованій Запорізькій АЕС 11 серпня спалахнула пожежа, фото: «Енергоатом»

Пожежа на території ЗАЕС припинилася — ОВА

12 сер 2024, 08:45
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Пожежа на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС припинилася.


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Про це сьогодні, 12 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Сергій Лисак.

Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі, — зазначив він.

Вчора, 11 серпня, мешканці розташованого з іншого боку Дніпра від окупованої ЗАЕС Нікополя помітили пожежу в одній з градирень «атомки». За неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості — не виключено, що з метою провокації або створення паніки в довколишніх населених пунктах.

Джерело: Ракурс


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