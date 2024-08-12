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Пожежа на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС припинилася.
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Про це сьогодні, 12 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Сергій Лисак.
Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі, — зазначив він.
Вчора, 11 серпня, мешканці розташованого з іншого боку Дніпра від окупованої ЗАЕС Нікополя помітили пожежу в одній з градирень «атомки». За неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості — не виключено, що з метою провокації або створення паніки в довколишніх населених пунктах.
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