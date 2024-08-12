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Спутниковый снимок газоизмерительной станции «Суджа», фото: «Радио Свобода»

В Курской области повреждена газоизмерительная станция «Суджа», через которую газ идет в ЕС (ФОТО)

12 авг 2024, 15:33
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У Курській області рф пошкоджено газовимірювальну станцію «Суджа», котра наразі є єдиним шляхом постачання російського газу до Євросоюзу через Україну.


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Про це свідчать супутникові знімки станції, котрі опублікувало «Радіо Свобода».

Зазначається, що аналіз знімків показує:

  • частина пошкоджень з’явилася на фото між 9 та 10 серпня;
  • ще частина — між 10 та 11 серпня;
  • на фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.

При цьому сьогодні, 12 серпня, вранці «Газпром» заявив, що продовжує прокачування газу через ГІС «Суджа» до Європи у звичайному обсязі — 39,6 млн куб. м на добу при середньому показнику для серпня у понад 40 млн куб. м.

Наступ українських військ у Курській області рф розпочався 6 серпня. Наступного дня почали з’являтися повідомлення про взяття Україною під контрольних газової станції «Суджа».

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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