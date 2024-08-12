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Украина контролирует 28 населенных пунктов Курской области, путин растерянно требует «вытеснить» ВСУ
Украина контролирует 28 населенных пунктов Курской области, путин растерянно требует «вытеснить» ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n198223-ukraina-kontroliruet-28-naselennyh-punktov-kurskoy-oblasti-putin-rasteryanno-trebuet-vytesnit.htmlРакурс
Місцева російська влада заявляє, що під контролем ЗСУ перебуває 28 населених пунктів Курської області.
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Українські війська просунулися на 12 км вглиб і 40 км у ширину, доповіли на нараді «щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах», яку зібрав владімір путін.
Нагадаємо, офіційно керівництво України ці події не коментує.
На сторінці 225-го окремого штурмового батальйону опублікували відео, на якому українські військові знімають російський прапор з адмінбудівлі. Там зазначили, що бійці перебувають у Дарʼїно в Курській області.
путін на нараді з в.о. губернатора Курського регіону Смірнов зажадав, щоб з Курської області «видавили супротивника».
Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони — видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордон.
путін також заявив, що Україна начебто намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому.
Тим часом супутникові знімки свідчать, що на газовимірювальній станції «Суджа» у Курській області є руйнування.
Вранці в понеділок російський «Газпром» повідомив, що продовжує прокачування газу через ГВС «Суджа» в Європу у звичайному обсязі.
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