Украина контролирует 28 населенных пунктов Курской области, путин растерянно требует «вытеснить» ВСУ

https://racurs.ua/n198223-ukraina-kontroliruet-28-naselennyh-punktov-kurskoy-oblasti-putin-rasteryanno-trebuet-vytesnit.html

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Місцева російська влада заявляє, що під контролем ЗСУ перебуває 28 населених пунктів Курської області.

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Українські війська просунулися на 12 км вглиб і 40 км у ширину, доповіли на нараді «щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах», яку зібрав владімір путін.

Нагадаємо, офіційно керівництво України ці події не коментує.

На сторінці 225-го окремого штурмового батальйону опублікували відео, на якому українські військові знімають російський прапор з адмінбудівлі. Там зазначили, що бійці перебувають у Дарʼїно в Курській області.

путін на нараді з в.о. губернатора Курського регіону Смірнов зажадав, щоб з Курської області «видавили супротивника».

Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони — видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордон.

путін також заявив, що Україна начебто намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому.

Тим часом супутникові знімки свідчать, що на газовимірювальній станції «Суджа» у Курській області є руйнування.

Вранці в понеділок російський «Газпром» повідомив, що продовжує прокачування газу через ГВС «Суджа» в Європу у звичайному обсязі.