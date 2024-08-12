Россияне перемещают подразделения с Таврического направления на Курское

https://racurs.ua/n198241-rashisty-peremeschaut-podrazdeleniya-iz-tavricheskogo-napravleniya-na-kurskoe.html

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Росіяни переміщують підрозділи з Таврійського напрямку на Курський.

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Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Так, я підтверджую, що є переміщення із Придніпровського, зокрема, напрямку, і не тільки з цього напрямку ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні, — зазначив він.

За словами Лиховія, потрібно кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були показові дії Росії, чи це частина іншого плану.

Нагадаємо, 12 серпня у мережі з’явилися перші відео, які підтверджують, що Сили оборони України знаходяться в центрі міста Суджа.

Президент України вперше на офіційному рівні підтвердив, що Україна проводить операцію на Курщині. Водночас головнокомандувач ЗСУ повідомив, що СОУ контролюють близько 1 тис. кв. км російської території.

Російська влада оголосила про закриття в’їзду у Красноярузький район Бєлгородської області, який межує із Курською областю та Україною. Раніше у мережі з’являлася інформація, що в цей район зайшли українські військові.

Губернатор Курщини заявив, що СОУ контролюють 28 населених пунктів в області. Водночас проєкт DeepState заявляє, що Україна контролює 44 населені пункти, статус ще 10 — невідомий.