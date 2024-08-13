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СБУ обнародовала "прослушку" по делу о полумиллионной взятке Хейла
СБУ обнародовала «прослушку» по делу о полумиллионной взятке Хейлаhttps://racurs.ua/n198264-sbu-obnarodovala-proslushku-po-delu-o-polumillionnoy-vzyatke-heyla.htmlРакурс
Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.
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За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. дол. чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському.
Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння Міністра енергетики України, викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження.
Наразі всім їм обрано запобіжні заходи.
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