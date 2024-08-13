Российской армии не хватает солдат, путин готовит новую мобилизацию в 2024 году

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У росії можуть оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Усе через те, що російській армії не вистачає солдатів, щоб заповнювати втрати на передовій в Україні, які досягли найвищого рівня з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, пише агентство Bloomberg з посиланням на три анонімні джерела, близькі до Кремля і Міністерства оборони росії.

За словами людини, знайомої із ситуацією, регіональні чиновники в середньому залишають незаповненими понад третину квот на заклик, навіть незважаючи на виплати, що зросли, призовникам.

Нездатність російської армії відбити наступ українських сил у Курській області та взяти під контроль кордон показала нестачу оборонних резервів у росії.

За даними одного з джерел агентства, все це може змусити російську владу провести нову мобілізацію, яка може бути представлена ​​як «ротація» для того, щоб дати перепочинок військовим на передовий.

Інше джерело Bloomberg каже, що наказ про нову мобілізацію може віддати вже наприкінці 2024 року.

21 вересня 2022 року диктатор рф путін голосив у росії часткову мобілізацію, під яку потрапили 300 тис. московитів. Наприкінці жовтня путін сказав, що мобілізацію завершено, але відповідного указу не підписав.