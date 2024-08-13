Рашисты сбросили на Сумы и область более 30 авиабомб

https://racurs.ua/n198268-rashisty-sbrosili-na-sumy-i-oblast-bolee-30-aviabomb.html

Ракурс

Російські війська скинули на Суми та область понад 30 авіабомб. Про це 13 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.

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Як повідомляється у вечірньому зведенні, у вівторок, 13 серпня, російська армія продовжувала обстріли та бомбардування населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. З початку доби на міста Суми, Ворожба, Білопілля та ряд сіл Сумської області було скинуто 31 авіабомбу.

У ніч проти 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару, попередньо, зазнала поранень одна людина. Також пошкоджено лінію електромережі, газогін, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

Крім того, 30 ударів некерованими авіаракетами було завдано по району села Білогір’я в Запорізькій області, 15 ракет було випущено по Миколаївці Херсонської області, також обстріляли село Сергіївка на Донеччині.

Всього з початку доби на фронтах російсько-української війни станом на 16.00 за Києвом сталося 80 бойових зіткнень, майже половина з яких — на покровському напрямку.

Сили оборони стримують натиск військ росії і відбили 22 атаки, 14 бойових дотиків продовжуються, — йдеться у зведенні.

Основна частина боїв, згідно з інформацією ЗСУ, розгортається на харківському напрямку, де за вівторок сталося 12 боєзіткнень, два з них тривають. На лиманському напрямі росіяни шість разів штурмували українські позиції, один бій продовжується.

Також тривали бої в районі села Торецьке, біля Часового Яру та поблизу села Біла гора Донецької області.