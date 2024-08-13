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Ракурс
Четыре минуты на уничтожение грузовика - спецназовцы показали засаду на россиян в Курской области

Четыре минуты на уничтожение грузовика — спецназовцы показали засаду на россиян в Курской области (ВИДЕО)

13 авг 2024, 21:44
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Спецпризначенці показали засідку на росіян у Курській області рф.


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Кадри успішної засідки підрозділу UA_REG TEAM на російський автомобіль з особовим складом тривають трохи більше чотирьох хвилин.

За словами наших воїнів, техніка була спалена разом із особовим складом супротивника за чотири хвилини. А вантажівка була забито особовим складом окупантів.

Источник: Ракурс


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