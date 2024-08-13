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Четыре минуты на уничтожение грузовика - спецназовцы показали засаду на россиян в Курской области
Четыре минуты на уничтожение грузовика — спецназовцы показали засаду на россиян в Курской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198273-chetyre-minuty-na-unichtojenie-gruzovika-specnazovcy-pokazali-zasadu-na-rossiyan-v-kurskoy.htmlРакурс
Спецпризначенці показали засідку на росіян у Курській області рф.
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Кадри успішної засідки підрозділу UA_REG TEAM на російський автомобіль з особовим складом тривають трохи більше чотирьох хвилин.
За словами наших воїнів, техніка була спалена разом із особовим складом супротивника за чотири хвилини. А вантажівка була забито особовим складом окупантів.
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