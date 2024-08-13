Чотири хвилини на знищення вантажівки - спецпризначенці показали засідку на росіян у Курській області

https://racurs.ua/ua/n198273-chotyry-hvylyny-na-znyschennya-vantajivky-specpryznachenci-pokazaly-zasidku-na-rosiyan-u-kurskiy.html

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Спецпризначенці показали засідку на росіян у Курській області рф.

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Кадри успішної засідки підрозділу UA_REG TEAM на російський автомобіль з особовим складом тривають трохи більше чотирьох хвилин.

За словами наших воїнів, техніка була спалена разом із особовим складом супротивника за чотири хвилини. А вантажівка була забито особовим складом окупантів.