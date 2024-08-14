Украинские журналисты впервые побывали на Курщине после того, как ее заняли украинские войска

https://racurs.ua/n198288-ukrainskie-jurnalisty-vpervye-pobyvali-na-kurschine-posle-togo-kak-ee-zanyali-ukrainskie-voyska.html

Ракурс

Українські журналісти вперше потрапили в Курську область рф.

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Кадри публікує ТСН. Кореспондентка Наталя Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі. Російська сторона кілька годин тому твердила, що місто не перебуває під контролем ЗСУ.

Вона повідомила, що на в’їзді в місто бачила спалену колону російської техніки. Крім цього, на оприлюднених кадрах українські військові надають гуманітарну допомогу мешканцям цих територій.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області РФ, заявили раніше в МЗС. Там зазначили, що рейди на російську територію припиняться, коли РФ «погодиться на відновлення справедливого миру». Захід, коментуючи наступ ЗСУ у Курській області, вказував, що Україна має право на самооборону. The Wall Street Journal писав, що Росія тим часом перекидає частину військ з України до Курської області.