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Ракурс
Украинские журналисты впервые побывали на Курщине после того, как ее заняли украинские войска

Украинские журналисты впервые побывали на Курщине после того, как ее заняли украинские войска (ФОТО, ВИДЕО)

14 авг 2024, 12:30
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Українські журналісти вперше потрапили в Курську область рф.


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Кадри публікує ТСН. Кореспондентка Наталя Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі. Російська сторона кілька годин тому твердила, що місто не перебуває під контролем ЗСУ.

Вона повідомила, що на в’їзді в місто бачила спалену колону російської техніки. Крім цього, на оприлюднених кадрах українські військові надають гуманітарну допомогу мешканцям цих територій.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області РФ, заявили раніше в МЗС. Там зазначили, що рейди на російську територію припиняться, коли РФ «погодиться на відновлення справедливого миру». Захід, коментуючи наступ ЗСУ у Курській області, вказував, що Україна має право на самооборону. The Wall Street Journal писав, що Росія тим часом перекидає частину військ з України до Курської області.

Источник: Ракурс


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