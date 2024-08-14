Українські журналісти вперше побували на Курщині після того, як її зайняли українські війська

https://racurs.ua/ua/n198288-ukrayinski-jurnalisty-vpershe-pobuvaly-na-kurschyni-pislya-togo-yak-yiyi-zaynyaly-ukrayinski.html

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Українські журналісти вперше потрапили в Курську область рф.

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Кадри публікує ТСН. Кореспондентка Наталя Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі. Російська сторона кілька годин тому твердила, що місто не перебуває під контролем ЗСУ.

Вона повідомила, що на в’їзді в місто бачила спалену колону російської техніки. Крім цього, на оприлюднених кадрах українські військові надають гуманітарну допомогу мешканцям цих територій.

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області РФ, заявили раніше в МЗС. Там зазначили, що рейди на російську територію припиняться, коли РФ «погодиться на відновлення справедливого миру». Захід, коментуючи наступ ЗСУ у Курській області, вказував, що Україна має право на самооборону. The Wall Street Journal писав, що Росія тим часом перекидає частину військ з України до Курської області.