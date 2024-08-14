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Ракурс
Дочь Фарион охраняет полиция Львова

Дочь Фарион охраняет полиция Львова

14 авг 2024, 14:19
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У Львові працівники обласного управління поліції забезпечують охорону для доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин.


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Як повідомила «Суспільному» речниця Національної поліції України Олена Бережна, охорону забезпечують у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці.

Заходів вживають відповідно до закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Також, за словами речниці Нацполіції, рішення про посилені заходи безпеки приймає слідство. Охорону забезпечують працівники Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Семчишин раніше розповіла, що рідні та близькі Фаріон планують продовжити справу мовознавиці. Наразі у планах є ідея видати книгу з цитатами науковиці.

Источник: Ракурс


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