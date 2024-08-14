Украина может создать военные комендатуры в Курской области. Фото:

https://racurs.ua/n198297-ukraina-mojet-sozdat-voennye-komendatury-v-kurskoy-oblasti-zelenskiy.html

Ракурс

Ситуацію у Курській області росії обговорили на нараді у президента Володимира Зеленського.

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На ній були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приєднався до наради в онлайн-форматі. Про це глава держави поінформував у Facebook.

За словами Зеленського, в ході наради було обговорено ключові питання — безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

Президент наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Додав, що ЗСУ під час операції на Курщині дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, сьогодні 9-й день операції ЗСУ в Курській області. Сили оборони України тримають позиції та діють за двома основними напрямками — біля районного центру Коренєво (на північно-західному напрямку) і біля села Беліца (на південно-східному).

Зараз українська армія контролює центр міста Суджа і важливу автомобільну розвʼязку на півночі від нього, сотні (від 500 до 1 000 за різними повідомленнями) квадратних кілометрів російської території та десятки населених пунктів.