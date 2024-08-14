Операція в Курській області - ЗСУ тримають позиції, діють за двома основними напрямками та беруть в полон росіян

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14 серпня триває 9-й день операції ЗСУ в Курській області. ЗСУ тримають позиції та діють за двома основними напрямками.

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У ніч на 6 серпня ЗСУ зайшли на територію росії в районі міста Суджа Курської області. У перші дні вони швидко просувалися вглиб, обходячи Суджу з двох боків; їм протистояли прикордонні загони російської армії та інші підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби, десятки (якщо не сотні) з них здалися в полон.

Ось що відомо про операцію ЗСУ вдень 14 серпня з відкритих джерел. Ці дані з’являються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.

ЗСУ діють за двома головними напрямками — біля районного центру Коренєво (на північно-західному напрямку) і біля села Беліца (на південно-східному).

Зараз ЗСУ контролюють центр міста Суджа і важливу автомобільну розвʼязку на півночі від нього, сотні (від 500 до 1 000 за різними повідомленнями) квадратних кілометрів російської території та десятки населених пунктів.

Кілька днів тому «Група Хорна» (підрозділ ударних БпЛА 116 ОМБр) виклала відео, на якому горить будівля сільгосптехнікуму, розташованого біля центральної площі, — повідомлялось, що саме в цій будівлі тримали оборону останні підрозділи росіян.

Судячи з повідомлень телеграм-каналів, наразі єдині регулярні частини російської армії, які тримають оборону навколо Суджі, — це 488-й мотострілецький полк та 810-та бригада морської піхоти. Крім них, російське командуваня перекинуло в Курську область кілька батальйонів так званої інтербригади «Пятнашка» (входить в 1-й армійський корпус «ДНР») та спецпідрозділ «Ахмат» (спеціальний підрозділ Чеченського управління Росгвардії).

Заплановані масштаби та загальний задум української операції залишаються невідомими. Найбільш консервативна версія — командування ЗСУ намагається скувати резерви російської групи військ «Північ» і змусити її припинити наступ на Харківському напрямку. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, командування ЗС рф перекинуло до Курської області приблизно десять батальйонів з цієї та інших груп військ, щоб сформувати перший ешелон.

Від початку доби Україна вже полонила ще 100 російських вояк, заявив президент України на відео розмови з головнокомандувачем Олександро Сирським.

Відбулася ранкова доповідь головкома щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.

На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив Головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами. У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат, — сказав Зеленський.

Російська сторона твердила, що місто не перебуває під контролем ЗСУ. Українські журналісти, які потрапили в Курську область, сьогодні показали, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.