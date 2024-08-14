Зеленский заявил о достижении стратегической цели в Курской области. Фото: ОП

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Збройні сили України продовжують просуватися вперед у Курській області рф.

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Сили оборони досягають стратегічної мети у регіоні. А обмінний фонд України сьогодні, 14 серпня, був «суттєво поповнений». Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення, яке було опубліковане у Facebook-сторінці глави держави.

Хороше є сьогодні просування у Курській області — стратегічної мети нашої досягаємо, — зазначив він.

Президент також наголосив, що Україна потребує ракетного озброєння. Київ продовжує працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для Сил оборони, бо «є речі, яких тільки дронами не зробиш».

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «Медуза» озвучив чотири цілі, чому українська армія пішла в наступ на Курську область. Ця військова операція має на меті відсунути російську артилерію від українських кордонів та заблокувати ворожу логістику для підтягування резервів на фронт.

Крім того, це мета перенести війну на територію країни-агресора й завдати публічного удару по диктатору володимиру путіну. Подоляк наголосив, що росіяни побачили те, що їхнє керівництво не здатне приймати швидкі й ефективні рішення.

Нагадаємо, зараз українська армія контролює центр міста Суджа і важливу автомобільну розвʼязку на півночі від нього, сотні (від 500 до 1 000 за різними повідомленнями) квадратних кілометрів російської території та десятки населених пунктів.