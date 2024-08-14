Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n198309-vozdushnye-sily-pokazali-unikalnye-kadry-primeneniya-aviabomb-aasm-hammer-video.html

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Українські військові показали рідкісне відео застосування по росіянах французьких керованих авіабомб AASM Hammer.

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Унікальні кадри зняв український пілот Олександр Мигуля, який загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року. Тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків. Про це колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 14 серпня написав у Facebook.

Кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer, зняті українським пілотом, публікую раніше, ніж планувалось — в пам’ять про Олександра. Він загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року, — йдеться у повідомленні.

За словами Ігната, для скиду цих авіабомб пілотам потрібно близько підходити до російських систем протиповітряної оборони та винищувачів. Через ці ризики, ворожі ракети та складність виконання завдань на застарілій техніці часів СРСР іноді трапляються гіркі втрати.

Як відомо, AASM Hammer — це комплект додаткового обладнання, який перетворює вільноспадні (так звані «тупі») бомби на «розумні» кориговані. Базові версії AASM Hammer використовують авіабомби на 250 та 1 000 кг (в основі бомби Mk 82 та Mk 84/ BLU109 відповідно). Існують також версії на 125 та 500 кг.

Нагадаємо, 4 серпня у День Повітряних сил президент Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні перших літаків F-16. Передані союзниками винищувачі оснащені новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет на цілі.