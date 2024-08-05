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Інфографіка: NV
Українські F-16 мають сучасну модифікацію та новітнє авіаційне обладнання, — нардепhttps://racurs.ua/ua/n198009-ukrayinski-f-16-maut-suchasnu-modyfikaciu-ta-novitnie-aviaciyne-obladnannya-nardep.htmlРакурс
Західні винищувачі F-16, які отримала Україна, мають сучасну модифікацію та новітнє авіаційне обладнання.
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Зараз Київ працює над отримання далекобійної зброї для цих літаків, — заявив в ефірі NV народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.
Передані Україні F-16 мають новітню авіоніку та радари для наведення ракет на цілі. Для цих літаків Україна також прагне отримати далекобійну зброю з Європи та США, каже Чернєв.
За його словами, після отримання першої партії винищувачів Київ очікує наступні від Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії, а також працює над розширенням коаліції, зокрема, завдяки США.
Утім, «важливим питанням» залишається підготовка українських пілотів до польотів на F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі. У світі небагато баз, де можлива підготовка таких фахівців, однак Україна шукає можливості в різних країнах.
Різні експерти сходяться на думці, що йдеться про далекобійні ракети JASSM.
Вони мають наступні модифікації:
- Класична JASSM із дальністю до 370 км;
- JASSM-ER — понад 900 км;
- JASSM-XR або AGM-158B-2 — до 1900 км.