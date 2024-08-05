Украинские F-16 имеют современную модификацию и новейшее авиационное оборудование

https://racurs.ua/n198009-ukrainskie-f-16-imeut-sovremennuu-modifikaciu-i-noveyshee-aviacionnoe-oborudovanie-nardep.html

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Західні винищувачі F-16, які отримала Україна, мають сучасну модифікацію та новітнє авіаційне обладнання.

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Зараз Київ працює над отримання далекобійної зброї для цих літаків, — заявив в ефірі NV народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

Передані Україні F-16 мають новітню авіоніку та радари для наведення ракет на цілі. Для цих літаків Україна також прагне отримати далекобійну зброю з Європи та США, каже Чернєв.

За його словами, після отримання першої партії винищувачів Київ очікує наступні від Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії, а також працює над розширенням коаліції, зокрема, завдяки США.

Утім, «важливим питанням» залишається підготовка українських пілотів до польотів на F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі. У світі небагато баз, де можлива підготовка таких фахівців, однак Україна шукає можливості в різних країнах.

Різні експерти сходяться на думці, що йдеться про далекобійні ракети JASSM.

Вони мають наступні модифікації: