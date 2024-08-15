Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Украине. Карта: ISW

https://racurs.ua/n198311-okkupanty-prodvinulis-na-dvuh-napravleniyah-v-ukraine-isw-karta.html

Ракурс

Російські війська в Україні змогли дещо просунутися вперед у Харківській та Донецькій областях.

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Геолокаційні кадри за 13 серпня показують, що окупанти просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). А карти за 14 серпня показують, що ворог також просунувся на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого). Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

А на Донбасі противник намагається прорватися до Покровська та Часового Яру. Росіяни провели штурми під Часовим Яром, на північ від Часового Яру біля Білої Гори, на схід від Часового Яру біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки. Однак, попри потуги ворога, фронт тут не змінився.

Однак в ISW зафіксували просування росіян на Покровському напрямку. Карти за два останні дні показують просування ворога в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Крім того, російські штурми відбулися на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара. Тут не зафіксоване просування ворога.

Нагадаємо, 14 серпня на фронті в Україні за день відбулося 106 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найважчим. Тут, впродовж дня, росіяни здійснили 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого.