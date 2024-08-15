«Сухой порт» заработал на Закарпатье. Фото: Виктор Никита

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Новий мультимодальний термінал запрацював у Закарпатській області.

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Так званий сухий порт «Термінал Чорнотисів» з’явився на території Берегівського району. Основна функція цього логістичного хабу — перевантаження різноманітних вантажів для подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу. Йдеться не тільки про сільськогосподарську продукцію та олію, але й нафтопродукти. Про це начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив у Facebook.

Термінал збудували безпосередньо поруч із кордоном Угорщини та Румунії, які є членами ЄС. Підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у декілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів у 2025 році.

Виробнича площа підприємства становить 14,1 га. Загальна сума інвестицій на сьогодні становить близько 282 млн грн.

Микита наголосив, що відкриття підприємства принесе суттєві надходження в бюджет та нові робочі місця для працівників у громаді.

Нагадаємо, Адміністрації морських портів України повідомляла, що з серпня 2023 року по червень 2024 року експортувала морем 50 млн тонн вантажів. Таким чином Україна залишається топ експортером аграрної продукції.