Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Сухой порт» заработал на Закарпатье. Фото: Виктор Никита

«Сухой порт» заработал на Закарпатье — чем особенно это предприятие (ФОТО)

15 авг 2024, 10:20
999

Новий мультимодальний термінал запрацював у Закарпатській області.


.

Так званий сухий порт «Термінал Чорнотисів» з’явився на території Берегівського району. Основна функція цього логістичного хабу — перевантаження різноманітних вантажів для подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу. Йдеться не тільки про сільськогосподарську продукцію та олію, але й нафтопродукти. Про це начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив у Facebook.

Термінал збудували безпосередньо поруч із кордоном Угорщини та Румунії, які є членами ЄС. Підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у декілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів у 2025 році.

Виробнича площа підприємства становить 14,1 га. Загальна сума інвестицій на сьогодні становить близько 282 млн грн.

Микита наголосив, що відкриття підприємства принесе суттєві надходження в бюджет та нові робочі місця для працівників у громаді.

«Сухий порт» запрацював на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

«Сухий порт» запрацював на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

«Сухий порт» запрацював на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

«Сухий порт» запрацював на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

«Сухий порт» запрацював на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

Нагадаємо, Адміністрації морських портів України повідомляла, що з серпня 2023 року по червень 2024 року експортувала морем 50 млн тонн вантажів. Таким чином Україна залишається топ експортером аграрної продукції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров