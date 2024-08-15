Первый в Украине робот-пожарный. Фото: Минобороны

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Перший в Україні пожежний наземний робот допущений до експлуатації у ЗСУ.

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Цей інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння — рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. Оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загоряння, а потік рідини можна регулювати дистанційно. Про це 15 серпня повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості й до 400 м на пересіченій. А побачити процес пожежогасіння оператор може побачити на відео.

У відомстві поінформували, що ця система спершу розроблялася для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові. Цього робота вони можуть використовувати на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках.

Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану «водну стіну».

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ ввели у бій собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance. Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон.