РосЗМИ пишет, что в Иркутской области рф впав стратегический бомбардировщик Ту-22м

https://racurs.ua/n198333-roszmi-pishet-chto-v-irkutskoy-oblasti-vpav-strategicheskiy-bombardirovschik-tu-22m-video.html

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РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області рф впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м.

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Літак нібито впав в Черемхівському районі в Іркутській області.

Саме з таких літаків російські військові нападники завдають ракетні удари по цивільних об'єктам в Україні.

Більше росія таких літаків не випускає.