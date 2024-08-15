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РосЗМИ пишет, что в Иркутской области рф впав стратегический бомбардировщик Ту-22м

РосЗМИ пишет, что в Иркутской области впав стратегический бомбардировщик Ту-22м (ВИДЕО)

15 авг 2024, 17:58
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РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області рф впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м.


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Літак нібито впав в Черемхівському районі в Іркутській області.

Саме з таких літаків російські військові нападники завдають ракетні удари по цивільних об'єктам в Україні.

Більше росія таких літаків не випускає.

Источник: Ракурс


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