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РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м

РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м (ВІДЕО)

15 сер 2024, 17:58
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РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області рф впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м.


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Літак нібито впав в Черемхівському районі в Іркутській області.

Саме з таких літаків російські військові нападники завдають ракетні удари по цивільних об'єктам в Україні.

Більше росія таких літаків не випускає.

Джерело: Ракурс


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