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РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м
РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198333-roszmi-pyshut-scho-v-irkutskiy-oblasti-vpav-strategichnyy-bombarduvalnyk-tu-22m-video.htmlРакурс
РосЗМІ пишуть, що в Іркутській області рф впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м.
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Літак нібито впав в Черемхівському районі в Іркутській області.
Саме з таких літаків російські військові нападники завдають ракетні удари по цивільних об'єктам в Україні.
Більше росія таких літаків не випускає.