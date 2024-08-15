В Харькове задержали сбежавшего из части 22-летнего контрактника - он поджег шесть авто военных

https://racurs.ua/n198335-v-harkove-zaderjali-sbejavshego-iz-chasti-22-letnego-kontraktnika-on-podjeg-shest-avto-voennyh.html

Ракурс

У Харкові затримали 22-річного контрактника, який самовільно залишив частину і заради легкого заробітку погодився на замовлення спецслужб ворога палити автомобілі Сил оборони.

.

За одну ніч молодик підпалив одразу шість військових позашляховиків. Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Дезертир переховувався в обласному центрі та активно шукав «легкого заробітку» на Телеграм-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на контрактника «вийшов» представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Крім того, в СБУ розповіли, що в Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Хлопці об’їжджали на велосипедах територію району, де відстежували авто українських військ. Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на «погодження» замовнику.

Потім за інструкцією «куратора» фігуранти виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали.