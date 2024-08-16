Комитет Рады поддержал законопроект о запрете РПЦ в Украине, но внес изменения

Российскую православную церковь могут запретить в Украине, фото: UAInfo

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні сьогодні, 16 серпня, рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою.

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Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила заступник голови комітету Євгенія Кравчук.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому, — розповіла Кравчук. — І тут слід зазначити, що комітет підтримав рішення одноголосно.

Вона зазначила, що члени комітету обговорили і підтримали внесення до законопроекту таких правок:

буде змінено назву закону, і він називатиметься «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»;

досягнуто компромісу у питанні щодо термінів набуття законом чинності.

Передбачається, що сам закон набуде чинності через 30 днів після публікації, крім двох пунктів.

Перший пункт, який стосується початку підготовки нормативки Кабміну, це починається наступного дня після публікації. І пункт, який фактично дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті йти вже до суду судитися про припинення діяльності релігійної організації, якщо вона встановила зв’язок її з РПЦ (Російською православною церквою) країни-агресора. Це дев’ять місяців. Фактично це більше, ніж достатньо, щоб усім українським релігійним організаціям визначитися, який у них шлях, — зазначила Кравчук.

На думку Кравчук, у законопроєкті до другого читання комітет «правильно виписав пункт», який стосується оренди, прав релігійних організацій, «які, звісно ж, не мають зв’язків із РПЦ», безоплатно користуватися державним і комунальним майном.

Ми прописали, що фактично культові споруди, тобто церкви, які є в державній і комунальній власності, можуть передаватися безоплатно в користування релігійних організацій для проведення богослужінь, тобто все, що пов’язано з релігійною практикою. І цей порядок має встановити Кабінет міністрів, — розповіла вона.

Кравчук зазначила, що про це просили абсолютно всі конфесії, й ухвалення законопроекту з таким положенням нарешті дасть змогу передати римо-католицькій громаді костел св. Миколая в Києві.

Кравчук додала, що Верховна Рада розпочне свою роботу в пленарному режимі з голосування саме цього законопроекту.

У першому читанні законопроект № 8371 Рада ухвалила ще в жовтні 2023 року. Тривала затримка із винесенням його на розгляд у другому читанні призвело до блокування трибуни парламенту нардепами у липні 2024 року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»