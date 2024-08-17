Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с россией о частичном прекращении огня, - WP

https://racurs.ua/n198382-nastuplenie-ukrainy-na-kurschine-sorvalo-taynye-peregovory-s-rf-o-chastichnom-prekraschenii.html

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Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з росією про часткове припинення вогню.

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Про це написала The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів.

Видання пише, що цього місяця Україна та росія нібито мали відправити делегації у Катар для переговорів. Ймовірна угода мала б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину росії.

Делегація Москви назвала це «ескалацією», сказав дипломат, додавши, що Київ «не попередив Доху про свій транскордонний наступ».

росія «не скасувала переговори, вони сказали: «Дайте нам час», — запевнив дипломат.

Дипломат, знайомий з ходом переговорів, повідомив, що Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт, залишилося лише узгодити незначні деталі.

У відповідь на запит The Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

У Кремлі не відповіли на запити.

Дипломат сказав, що і Київ, і Москва продемонстрували свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Але високопосадовці в Києві мали змішані очікування щодо того, чи можуть переговори бути успішними: дехто оцінював шанси на успіх у 20 відсотків, а інші передбачали ще гірші перспективи, за словами двох осіб, знайомих з ходом переговорів, навіть якби штурму Курська не сталося.

У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему, — цитує видання українського чиновника, який був поінформований про переговори.

За словами українських і західних посадовців, крок Києва назустріч росії, яка окупувала близько 20 відсотків території України, був частково спрямований на те, щоб надати Україні більше важелів впливу на майбутні переговори.