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В Украине 18 августа не прогнозируется отключение электроэнергии
Отключения электроэнергии 18 августа не планируются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198397-otklucheniya-elektroenergii-18-avgusta-ne-planiruutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 18 серпня, не плануються відключення електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Водночас у компанії закликають українців:
- споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби;
- не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18.00 до 23.00.
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