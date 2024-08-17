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В Украине 18 августа не прогнозируется отключение электроэнергии

Отключения электроэнергии 18 августа не планируются — Укрэнерго

17 авг 2024, 18:19
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В Україні на завтра, 18 серпня, не плануються відключення електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас у компанії закликають українців:

  • споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби;
  • не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18.00 до 23.00.

Источник: Ракурс


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