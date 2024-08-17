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В Україні 18 серпня не прогнозуються відключення електроенергії
Відключення електроенергії 18 серпня не плануються — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198397-vidkluchennya-elektroenergiyi-18-serpnya-ne-planuutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 18 серпня, не плануються відключення електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Водночас у компанії закликають українців:
- споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби;
- не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18.00 до 23.00.
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