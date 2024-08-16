В Україні можуть повернутися відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n198350-vidkluchennya-elektroenergiyi-mojut-povernutysya-nastupnogo-tyjnya-minenergo.html

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В Україні наступного тижня можуть повернутися графіки відключення електроенергії.

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Причиною є очікуване підвищення температури, яке веде до зростання споживання. Про це сьогодні, 16 серпня, в ефірі національного телемарафону розповіла заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень, — зазначила вона. — Однак ми будемо робити все для того, щоб навіть, якщо довелося це робити, щоб ці графіки були максимально непомітними для наших споживачів.

Гринчук додала, що наразі на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення пошкодженого російськими атаками обладнання. Вона закликала споживачів економно користуватися електроенергією, а бізнес — активно імпортувати електроенергію, щоб убезпечити себе від відключень.

Наразі в Україні з 30 липня для населення та промисловості не використовуються графіки погодинних відключень, за винятком 8 серпня, коли з 17.00 до 22.00 діяли обмеження для промисловості та бізнесу.