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Ракурс
Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла

Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла

8 сер 2024, 20:03
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Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла.


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Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, і за це їх притягнуть до відповідальності.

Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об'єкт, — сказав міністр енергетики Герман Галущенко для Укрінформу.

За його словами, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни.

Має діяти принцип справедливості, як це було у 2022−2023 роках. У Міненерго вважають, що не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири.

Джерело: Ракурс


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