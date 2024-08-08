Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла

https://racurs.ua/ua/n198112-minenergo-prygrozylo-regionam-yaki-porushuvaly-grafiky-vidkluchennya-svitla.html

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Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла.

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Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, і за це їх притягнуть до відповідальності.

Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об'єкт, — сказав міністр енергетики Герман Галущенко для Укрінформу.

За його словами, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни.

Має діяти принцип справедливості, як це було у 2022−2023 роках. У Міненерго вважають, що не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири.