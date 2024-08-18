Россияне совершили очередную ракетную атаку по Киеву, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n198405-rashisty-tretiy-raz-za-avgust-atakovali-kiev-ballistikoy-kmva.html

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Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, приблизно о 05.00 застосували балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою! — наголошує очільник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що ця атака, за попередніми даними, була майже ідентичною двом попереднім:

рашисти вже втретє поспіль скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу «KN-23»;

і знову сили та засоби протиповітряної оборони не дозволили ворогу уразити столицю.

За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста, — додав Попко.

Крім того, через дві години після спроби завдати балістичного удару — приблизно о 07.00 — ворог атакував Київ вже крилатими ракетами.

Попередньо, тип озброєння на кшталт «Іскандер-К», — зазначив Попко. — Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені!

Станом на ранок 18 серпня у Києві без руйнувань та потерпілих.