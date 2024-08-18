Последствия попадания по нефтебазе в РФ, скриншот

https://racurs.ua/n198407-drony-udarili-po-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-vspyhnul-pojar-foto-video.html

Ракурс

У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 серпня, внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза.

.

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Губернатор регіону Василь Голубєв традиційно для російських чиновників заявив про нібито «відбиття» атаки та подальше «падіння уламків», яке спричинило пожежа на атакованому об'єкті.

Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників, — заявив він.

За словами Голубєва, згодом відбулася повторна атака, через що гасіння пожежі довелося призупиняти. Він додав, що вранці до Пролетарська прибув пожежний потяг, він задіяний у гасінні вогню.

У соцмережах повідомляють, що жителі міста чули 4−5 вибухів і потім побачили стовп диму та пожежу. Водночас у міноборони рф заявили, про знищення за ніч п’яти безпілотників над Білгородською, Курською та Ростовською областями.